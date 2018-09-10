Завтра в Харькове состоится парад профессий индустрии красоты

11 сентября 2018 в Харьковском городском центре занятости (ст. Метро «Киевская») состоится Парад профессий красоты. Мероприятие посвящено Всемирному дню красоты.
Цель мероприятия - продемонстрировать профессии, которые востребованы в харьковской индустрии красоты.
Во время мероприятия:
· состоится выставка профессий красоты «Модные тенденции» от ведущих работодателей г. Харькова;
· предоставляться консультации и помощь в профессиональном самоопределении;
· будут проводиться мастер-классы «Краски мастерства» от слушателей учебных заведений;
· проходить воркшопы в виде динамической групповой работы по профессиям парикмахера, визажиста и маникюра, в процессе которых можно будет получить определенные знания и навыки;
· презентоваться работодатели, которые требуют швей, визажистов, косметологов, парикмахеров, маникюрш;
· желающим работать - будут предлагаться свободные вакансии, а для тех кто, заботится о себе, пройдет семинар на тему «Основы ухода за кожей».
Кроме того, в рамках мероприятия специалисты городского центра занятости раскроют секреты активного поиска работы и помогут создать короткий презентационный видеоролик - видеорезюме. А мастера производственного обучения Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости расскажут как новая профессия, может изменить жизнь.
Участие в мероприятиях бесплатное. Фото и видеосъемка разрешены Харьковском городском центром занятости.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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