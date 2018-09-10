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10.09.2018  17:40   

Завтра в Харькове состоится парад профессий индустрии красоты

11 сентября 2018 в Харьковском городском центре занятости (ст. Метро «Киевская») состоится Парад профессий красоты. Мероприятие посвящено Всемирному дню красоты.


http://www.ufest.in.ua

Цель мероприятия - продемонстрировать профессии, которые востребованы в харьковской индустрии красоты.

Во время мероприятия:

·         состоится выставка профессий красоты «Модные тенденции» от ведущих работодателей г. Харькова;

·         предоставляться консультации и помощь в профессиональном самоопределении;

·         будут проводиться мастер-классы «Краски мастерства» от слушателей учебных заведений;

·         проходить воркшопы в виде динамической групповой работы по профессиям парикмахера, визажиста и маникюра, в процессе которых можно будет получить определенные знания и навыки;

·         презентоваться работодатели, которые требуют швей, визажистов, косметологов, парикмахеров, маникюрш;

·         желающим работать - будут предлагаться свободные вакансии, а для тех кто, заботится о себе, пройдет семинар на тему «Основы ухода за кожей».

Кроме того, в рамках мероприятия специалисты городского центра занятости раскроют секреты активного поиска работы и помогут создать короткий презентационный видеоролик - видеорезюме. А мастера производственного обучения Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости расскажут как новая профессия, может изменить жизнь.

Участие в мероприятиях бесплатное.  Фото и видеосъемка разрешены Харьковском городском центром занятости.

Источник:   Городской центр занятости
 Тэги:  парад, индустрия, харьков, визаж, швея
 
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