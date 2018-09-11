11.09.2018 08:42

Основянский район: спасатели провели «безопасный урок» для школьников (ФОТО)

10 сентября сотрудники Основянского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили Харьковскую специализированную школу №66, где провели беседу на противопожарную тематику с учениками седьмых классов.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Во время беседы спасатели рассказали детям об основных причинах возникновения пожаров и порядок действий в случае их возникновения. Пожарные отметили, что подавляющее большинство различных ситуаций случается именно из-за так называемого человеческого фактора, поэтому каждый человек должен заниматься собственной безопасностью, а взрослые учить меньших правилам безопасности.