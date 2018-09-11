Основянский район: спасатели провели «безопасный урок» для школьников (ФОТО)

10 сентября сотрудники Основянского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили Харьковскую специализированную школу №66, где провели беседу на противопожарную тематику с учениками седьмых классов.
Во время беседы спасатели рассказали детям об основных причинах возникновения пожаров и порядок действий в случае их возникновения. Пожарные отметили, что подавляющее большинство различных ситуаций случается именно из-за так называемого человеческого фактора, поэтому каждый человек должен заниматься собственной безопасностью, а взрослые учить меньших правилам безопасности.
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Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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