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11.09.2018  08:42   

Основянский район: спасатели провели «безопасный урок» для школьников (ФОТО)

10 сентября сотрудники Основянского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области посетили Харьковскую специализированную школу №66, где провели беседу на противопожарную тематику с учениками седьмых классов.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Во время беседы спасатели рассказали детям об основных причинах возникновения пожаров и порядок действий в случае их возникновения. Пожарные отметили, что подавляющее большинство различных ситуаций случается именно из-за так называемого человеческого фактора, поэтому каждый человек должен заниматься собственной безопасностью, а взрослые учить меньших правилам безопасности.

 

Тэги:  спасатели, урок, харьков, основа, пожар
 
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