11.09.2018 09:07

Очередной брак в харьковской колонии (фото)

10 сентября 2018 в государственном учреждении «Надержинщинская исправительная колония (№ 65)» был зарегистрирован брак осужденной Елены со ее женихом Валентином.



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«Молодые познакомились еще в 2016 году, тогда же между ними и вспыхнула искренняя любовь» - романтически прокомментировало данное событие на своей странице в соцсетях Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Несмотря на то, что Елену после совершенного преступления осудили, Валентин все эти годы продолжал заботиться о ней, оказывал ей моральную и психологическую поддержку. Весной влюбленные решили пожениться. Благодаря сотрудничеству администрации учреждения и работников паспортного отдела Надержинщинской поселкового совета, влюбленные узаконили отношения и создали новую семью. Представители администрации учреждения поздравили молодоженов и пожелали им мира, любви, понимания и терпения в супружеской жизни.

Заместитель начальника учреждения Дмитрий Коблицкий отметил, что заключение брака и создания новой, молодой семье положительно влияет на осужденных, так как несет в себе дополнительную ответственность за свои решения и поступки.