Главная Новости Общество Очередной брак в харьковской колонии (фото)
11.09.2018  09:07   

Очередной брак в харьковской колонии (фото)

10 сентября 2018 в государственном учреждении «Надержинщинская исправительная колония (№ 65)» был зарегистрирован брак осужденной Елены со ее женихом Валентином.


https://www.facebook.com/khadptspress/

«Молодые познакомились еще в 2016 году, тогда же между ними и вспыхнула искренняя любовь» - романтически прокомментировало данное событие на своей странице в соцсетях Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Несмотря на то, что Елену после совершенного преступления осудили, Валентин все эти годы продолжал заботиться о ней, оказывал ей моральную и психологическую поддержку. Весной влюбленные решили пожениться. Благодаря сотрудничеству администрации учреждения и работников паспортного отдела Надержинщинской поселкового совета, влюбленные узаконили отношения и создали новую семью. Представители администрации учреждения поздравили молодоженов и пожелали им мира, любви, понимания и терпения в супружеской жизни.

Заместитель начальника учреждения Дмитрий Коблицкий отметил, что заключение брака и создания новой, молодой семье положительно влияет на осужденных, так как несет в себе дополнительную ответственность за свои решения и поступки.

 

Тэги:  колония, брак, харьков, уголовные, свадьба
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Власть Новый учебный год в харьковских колониях (ФОТО) 07.09 Власть Представители ОБСЕ побывали за решеткой в Харькове (ФОТО) 04.09 Власть Где и как осужденные Диканевки теперь трапезничать будут (ФОТО)
 
 

Видео

"Свадьбу в Малиновке +" посетили около 75 000 гостей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 