12.09.2018 09:10

Харьков поделился опытом в сфере предоставления социальных услуг (ФОТО)

11 сентября работники из Донецкой и Луганской областей, приехали в Харьков для изучения опыта в сфере предоставления социальных услуг.



//www.city.kharkov.ua

В рамках мероприятия заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан презентовала коллегам из Донецкой и Луганской областей методики работы социальных учреждений и общественных организаций в рамках городского социального проекта «Единая социальная сеть». По ее словам, на сегодняшний день благодаря сотрудничеству города с общественными организациями в Харькове удалось значительно расширить перечень социальных услуг, повысить их качество и минимизировать социальную напряженность среди горожан.

Вице-мэр рассказала гостям о работе таких социальных учреждений, как Центр реинтеграции бездомных граждан, социального центра «Семья», Городского центра реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства «Проминь», а также Центра помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семьи.

«Женщина может проживать в центре до 10 суток. Там с ней работают психологи, социологи и юристы. Если она с ребенком, мы привлекаем педиатра и даем необходимые консультации. Проблема на сегодняшний день заключается в работе с агрессором в семье. Мы сейчас тесно работаем с ними, у нас есть общественные организации, в которых есть квалифицированные психологи », - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

После презентации гости ознакомились с работой Территориального центра предоставления социальных услуг Московского района. Директор Попаснянского территориального центра социального обслуживания населения (Луганская область) Вера Охрименко отметила не только комфортные условия и высокий уровень специалистов терцентра, но и широкий спектр услуг, в нем услуг.

«Мне понравилось, что для всех работников здесь созданы хорошие условия, центр современный и комфортный. Также здесь людям предоставляется много услуг, в том числе ориентированных на поддержание здоровья - есть комната физиотерапии, которая оснащена современным оборудованием, массажное отделение. Еще отметила, что в отделении предоставления социальной помощи на дому работают специалисты высокого уровня. Видно, что здесь проведена большая работа, нам есть чему поучиться и взять на заметку », - отметила Вера Охрименко.

В рамках визита в Харьков социальные работники из Донецкой и Луганской областей также посетят КП «Социальная гостиница» и Региональный центр услуг.