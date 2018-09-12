12.09.2018 16:55

На праздник, в храме за «Зеркальной струей», православные харьковчане молились о мире в Украине (ФОТО)

12 сентября 2018 года, в день памяти перенесения мощей святого Александра Невского, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Жено-Мироносицком храме города Харькова и освятил колокола строящегося храма в Лесопарке.



//www.eparchia.kharkov.ua/readnews

На сугубой ектении в Свято-Жено-Мироносицком храме была вознесена молитва о мире в Украине.

По аамвонной молитве митрополит Онуфрий, священнослужители и верующие совершили молебное пение и вознесли молитву к святому благоверному князю Александру – сообщается на сайте харьковской епархии.

Правящий архипастырь поздравил духовенство и верующих с престольным праздником и преподал архипастырское благословение.

Сегодня же митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий освятил колокола в Александро-Невском храме, который строится в Лесопарке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской епархии УПЦ.