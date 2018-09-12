На праздник, в храме за «Зеркальной струей», православные харьковчане молились о мире в Украине (ФОТО)

12 сентября 2018 года, в день памяти перенесения мощей святого Александра Невского, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Жено-Мироносицком храме города Харькова и освятил колокола строящегося храма в Лесопарке.
На сугубой ектении в Свято-Жено-Мироносицком храме была вознесена молитва о мире в Украине.
По аамвонной молитве митрополит Онуфрий, священнослужители и верующие совершили молебное пение и вознесли молитву к святому благоверному князю Александру – сообщается на сайте харьковской епархии.
Правящий архипастырь поздравил духовенство и верующих с престольным праздником и преподал архипастырское благословение.
Сегодня же митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий освятил колокола в Александро-Невском храме, который строится в Лесопарке.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской епархии УПЦ.
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