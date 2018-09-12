12.09.2018 17:37

Счетчики тепла, благоустройство территорий - вопросы, которые поднимали жители на личном приёме первого вице-мэра Игоря Терехова

На личном приеме первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова всегда людно.



//dozor.kharkov.ua

Вот и Виктор Штанько от имени жителей своего дома приходит не впервые, а все потому, объясняет, что как только решается один вопрос, возникает желание еще что-то улучшить.

Виктор Штанько житель Новобаварского района

«Вопросы решаются, значит, ремонт наконец-то нашего дома сделали. Спасибо за то, что сделали. Оосновное здание внутри, значит потолки, коридоры, всё покрасили, красивый сейчас зелёненький подъезд. Так, ну а вот теперь я пришёл опять же чтоб нам в очередной раз оказали какую-то помощь.»

Диалог конструктивный. Так поднимается ряд вопросов, в том числе работы канализационной системы, и асфальтирование тротуаров. А Людмила Голован на прием к Игорю Терехова, как депутата городского совета, пришла с вопросом, когда и как можно будет озеленить придомовую территорию.

Людмила Голован жительница Новобаварского района

«У нас возле дома один песок и камни, имеется даже зелёной травы, там цветы не растут, цветы не растут, просим завезти землю.»

Жители 11-го дома по улице Богомольца на прием целой делегацией. Людей не устраивает работа счетчика тепла. Проанализировали - платить стали больше, а теплее не стало. И вот теперь, накануне отопительного сезона, обеспокоены ситуацией.

Игорь Терехов первый заместитель Харьковского городского головы

«Конечно, люди обеспокоены тем, что придётся платить и, естественно, каждый, это нормальная абсолютно ситуация, хочет знать, за что он платит, получать, естественно, качественную услугу и её оплачивать. Поэтому мы будем разбираться сегодня со счётчиками тепла, насколько они правильно поверены, установлены, насколько действительно люди должны платить по этим показаниям»

И таких вопросов, касающихся благоустройства, коммунальных проблем большинство, отмечает первый вице-мэр. Ни одно не остается без внимания. Каждое ставится на контроль выполнения с указанием сроков.

Игорь Терехов первый заместитель Харьковского городского головы

«Действительно, очень много сделано, но много ещё предстоит сделать. Естественно, есть впросы, Которые и по внутриквартальным и по придомовым территориям. Их действительно нужно выполнять, но нельзя объять необъятное, вы знаете, что мы скованы рамками бюджета, поэтому всё, что возможно мы делаем и будем делать. Это такая планомерная работа, может и конечно рутинная, но это работа необходимая и мы из года в год Наращиваю темпы, из года в год делаем новые придомовые территории, внутриквартальные дороги. Поэтому такая работа будет продолжаться и в этом году и в следующем.»

Ну а оценка работы, отмечает Игорь Терехов, уже за харьковчанами.