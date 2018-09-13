С понедельника справку о составе семьи харьковчанам можно будет получать онлайн

С 17 сентября справку о составе семьи можно будет получить онлайн на Портале электронных сервисов города Харькова.
Соответствующее решение было принято 12 сентября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, это последний этап реформы в сфере выдачи справок о составе семьи.
«В прошлом году справка о составе семьи была выдана более 500 000 раз. Наша задача состоит в том, чтобы перевести все это количество в онлайн. И с понедельника харьковчане уже смогут это сделать с помощью цифровой подписи или воспользовавшись своей банковской картой через систему BankID, а чуть позже - и с помощью мобильного телефона », - отметил Олег Дробот.
По его словам, необходимость в личном получении справки сегодня составляет лишь 30% от общего количества выданных в городе справок. В других случаях органы местного самоуправления и государственной власти, коммунальные предприятия и другие инстанции формируют такую справку самостоятельно.
«К портала подключены все центры предоставления административных услуг, 66 участков« Жилкомсервиса », частные и государственные нотариусы Харькова и Харьковской области, также мы начали массово подключать к порталу суды, планируем подключить всех, кому это нужно для работы», - сообщил директор департамента.
Для жителей частного сектора выдача такой справки онлайн будет доступна с 1 января 2019 года.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: