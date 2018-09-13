13.09.2018 09:08

С понедельника справку о составе семьи харьковчанам можно будет получать онлайн

С 17 сентября справку о составе семьи можно будет получить онлайн на Портале электронных сервисов города Харькова.



city.kharkov.ua/uk/news/

Соответствующее решение было принято 12 сентября на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, это последний этап реформы в сфере выдачи справок о составе семьи.

«В прошлом году справка о составе семьи была выдана более 500 000 раз. Наша задача состоит в том, чтобы перевести все это количество в онлайн. И с понедельника харьковчане уже смогут это сделать с помощью цифровой подписи или воспользовавшись своей банковской картой через систему BankID, а чуть позже - и с помощью мобильного телефона », - отметил Олег Дробот.

По его словам, необходимость в личном получении справки сегодня составляет лишь 30% от общего количества выданных в городе справок. В других случаях органы местного самоуправления и государственной власти, коммунальные предприятия и другие инстанции формируют такую справку самостоятельно.

«К портала подключены все центры предоставления административных услуг, 66 участков« Жилкомсервиса », частные и государственные нотариусы Харькова и Харьковской области, также мы начали массово подключать к порталу суды, планируем подключить всех, кому это нужно для работы», - сообщил директор департамента.

Для жителей частного сектора выдача такой справки онлайн будет доступна с 1 января 2019 года.