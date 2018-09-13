Уровень бедности в Украине, по итогам прошедшего года, увеличился до 27% и в 3 раза превысил среднеевропейский

Об этом сообщила Счетная палата Украины в среду, 12 сентября.
«В абсолютных показателях уровень бедности относительно уменьшился в последние годы. Но относительные показатели бедности, касающиеся расходов людей и которые измеряются по шкале ЕС, должны, к сожалению, не такую положительную тенденцию», - отметил ответственный за проведение аудита член Счетной палаты Василий Неизвестный.
Василий Неизвестный заметил, классический подход - монетарный, когда черты бедности проводят в деньгах. Если у человека нет таких текущих доходов, он беден. Новые подходы, которые Европа давно применяет, не монетарные. Все измеряется не деньгами, а определенным набором благ.
Страны ЕС определили 9 позиций благ. Если из них отсутствуют 3 - это люди депривированные. Если 4 - это крайняя депривация. Для сравнения уровень материальной депривации для 28 стран ЕС по итогам 2016 составил 16%, а глубокой материальной деривации - 8%. В Украине эти показатели в 2017 году составляли 42% и 27% соответственно, что в 3 раза выше среднеевропейского.
Отмечается, что в Украине население больше всего страдает от невозможности позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов. Значение этого показателя в Украине было в 1,6 раза выше (60% против 36% в странах ЕС). По другим признакам депривация населения в Украине была в 2017 году в два-семь раз больше, чем в странах ЕС.
Больше всего страдали от экономического напряжения многодетные семьи, пенсионеры и сельское население.
Анализ Счетной палаты показал, что в 2017 году 9% населения страдало от всех трех форм бедности – по относительному критерию по расходам, по доходам ниже фактического прожиточного минимума и признаками депривации.
Доля депривированных лиц по четырем из 18-ти признаков лишений в 2017 году была крупнейшей за последние 10 лет почти во всех группах домохозяйств.
Подавляющее большинство украинцев не могли позволить себе осуществлять непредвиденные расходы, больше половины не имели возможности отдыхать вместе с семьей по крайней мере в течение одной недели в год.
Третьей по распространенности проблемой украинцев является недоступность качественных услуг здравоохранения. Так, 31,7% населения не имели средств для покупки назначенных лекарств и медицинских принадлежностей, а 30% – для оплаты услуг врача и лечения в стационаре без проведения хирургической операции.
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