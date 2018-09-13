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13.09.2018  11:11   

Изуродованный вандалами арт-объект вернули на место (фото)

Испорченную вандалами арт-композицию, которая находится на пересечении улиц Клочковской и Космической, вернули на место.


// Facebook

Об этом сообщили SQ со ссылкой на посты очевидцев в социальных сетях.

Напомним, в июле на пересечении улиц Клочковской, Ромена Роллана и Космической появилась инсталляция в виде  фруктов: красное яблоко, зеленая груша, желтый банан.

5 сентября на арт-композиции вандалы ломом отбили некоторые элементы. Харьковский мэр Геннадий Кернес пообещал, что композиция будет отреставрирована.

 

Тэги:  арт, вандал, харьков, кернес
 
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