13.09.2018 11:11

Изуродованный вандалами арт-объект вернули на место (фото)

Испорченную вандалами арт-композицию, которая находится на пересечении улиц Клочковской и Космической, вернули на место.



// Facebook

Об этом сообщили SQ со ссылкой на посты очевидцев в социальных сетях.

Напомним, в июле на пересечении улиц Клочковской, Ромена Роллана и Космической появилась инсталляция в виде фруктов: красное яблоко, зеленая груша, желтый банан.

5 сентября на арт-композиции вандалы ломом отбили некоторые элементы. Харьковский мэр Геннадий Кернес пообещал, что композиция будет отреставрирована.