Опыт на расхват: в Харьков приезжают со всей Украины, чтоб узнать как работают Центры админуслуг

Харьков один из тех украинских городов, в котором впервые создали ЦНАПы.
Опыт организации их функционирования большой и главное, как отмечают эксперты, бесспорный. Поэтому в Первую столицу съехались профильные специалисты почти со всей Украины. Работа ЦНАП поставлена в Харькове на высоком уровне и заслуживает примера для других. Поэтому в мэрии начался двухдневный семинар по практическим аспектам организации функционирования Центров предоставления админуслуг и дальнейшего развития и интеграции новых услуг.
Виктор Тимощук, заместитель председателя правления Центра политико-правовых ренформ (Киев):
"Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Харьков, так как этот город является явным лидером в Украине по проведению крупнейших и самых передовых новаций в этой сфере. Здесь собрались очень опытные практики, мало чему можно вас научить, более того, надо у вас учиться. Но тем не менее, мы бы хотели поговорить о важных и концептуальных вещах и, возможно, где-то корректировать наши курсы."
Поэтому основными темами дискуссии были: лучшие практики организации работы ЦНАП, интеграция в них социальных услуг и настройка выдачи паспортов, система, кстати в Харькове уже успешно внедрена.
Марина Стаматина, заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения:
"С введением безвизового режима Украины с Европейским Союзом значительно увеличился спрос на получение загранпаспортов нового образца. За счёт средств города Харькова было закуплено новое оборудование со специальным программным обеспечением для оформления паспортных документов и установлено в территориальных подразделениях Центров предоставления административных услуг города Харькова."
А образцовым в Украине признан именно харьковский Региональный центр админуслуг. Ведь здесь в одном месте предоставляется более 400 услуг и все разной направленности - социальные, пенсионные, административные, фискальные и регистрационные.
Марина Стаматина, заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения:
"Концепция предоставления услуг в региональном Центре предусматривает воссоздание полного цикла жизненных событий. Существует возможность зарегистрировать брак, в т.ч. и за 24 часа, регистрация рождения ребёнка, его место жительства, оформление материальной помощи, возможность стать на квартирный учёт."
Гости Первой столицы смогут ознакомиться с работой Центров наглядно, увидеть их работу изнутри, с тем, чтобы потом привнести харьковский опыт в подобные заведения своих городов.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
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