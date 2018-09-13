13.09.2018 17:59

Харьковчанину Алексею Коротееву понадобилось всего лишь пять секунд, чтобы броситься в горящую квартиру и спасти сразу две жизни

Он, и Лауреаты Всеукраинской акции «Герой-спасатель года» получили награды от главы государства



//kharkiv.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini

Накануне Дня спасателя, с участием Президента Украины Петра Порошенко, состоялось награждение лауреатов пятнадцатой Всеукраинской акции «Герой-спасатель года». Традиционно, лауреаты акции получили ценные подарки и слова благодарности от главы государства. Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин вручил народным героям боевую одежду пожарных.

«Именно за такими украинцами, как наши герои-спасатели, будущее нашего государства. За каждой историей, с каждой спасенной ними жизнью - семьи, родители и друзья, которые всегда будут помнить этих обычных, на первый взгляд, людей », - отметил во время торжеств Президент Украины Петр Порошенко.

«Смелость, решительность и стремление откликнуться на чужую беду - это качества, благодаря которым вся страна узнала о них и их героизме. Среди лауреатов премии - дети, которые не испугались, не отступили и не отвернулись. День спасателя сегодняшнего дня - это и их праздник. Их поступки и звание Героя-спасателя года навсегда останутся с ними и в сердцах спасенных ими людей », - убежден глава государства.