14.09.2018 10:50

Харьковский Сапсан - лучшая собака-охранник в регионе

В северо-восточном межрегиональном управления определены лучшие кинологи и их воспитанники.



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С 12 по 13 сентября 2018 года, на базе государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)», при содействии региональной профсоюзной организации Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, был проведен II этап соревнований по многоборью кинологов.

Кинологи соревновались в таких видах как комплекс общей подготовки, комплекс специальной подготовки и преодоление полосы препятствий.

По результатам проведенных соревнований победителями среди участников определены:

1 место: лейтенант внутренней службы Дмитрий Гура, старший инспектор (по кинологии) отдела режима и охраны государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор» вместе со служебной собакой «Сапсан».

II место: старший прапорщик внутренней службы Ярослав Мандрик, младший инспектор-кинолог отдела охраны государственного учреждения «Алексеевская исправительная колония (№25) вместе со служебной собакой «Аракс».

III место: лейтенант внутренней службы Светлана Матвеева, старший инспектор (по кинологии) отдела охраны государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№ 100)» вместе со служебной собакой «Кипер».

Победители были награждены кубками, медалями, вымпелами, специальным снаряжением для содержания и дрессировки служебных собак.

Подводя итоги соревнований, первый заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления Дмитрий Индыка отметил, что кинологическая служба является одним из важных направлений служебной деятельности отделов охраны и ее развития необходимо уделять достаточно внимания со стороны руководства учреждений.