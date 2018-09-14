14.09.2018 12:16

В Харькове продолжается семинар-тренинг по функционированию центров админуслуг

Обсуждаются и дальнейшие пути развития новой структуры.



city.kharkov.ua

В Харькове второй день продолжается семинар-тренинг на тему практических аспектов организации и функционирования центров предоставления административных услуг, а также дальнейшие пути развития.

В город приехали руководители и сотрудники ЦНАП из других областей, в частности из Луганской и Донецкой, а также представители Харьковщины. Кроме дискуссий и тренингов, было в программе и посещение Регионального центра услуг, чтобы наглядно продемонстрировать как в Харькове организована вся его работа. Гости делятся впечатлениями и не скрывают, что в центре есть чему поучиться.



Элина Семикозова, представитель центра предоставления админуслуг г. Лисичанск:



"Ну, конечно, не сравнить еще наш центр с региональным центром Харькова. Нам очень важно было получить опыт их предоставления услуг, так как мы сейчас на данный момент вводим услуги паспортной службы (СКЛ). Поэтому нам было интересно как организовывают, как в очередь распределяют людей."



Павел Ганненко, сотрудник Центра предоставления административных услуг. Сумы:



"Много очень уделено внимания людям с ограниченными возможностями, много информации, терминалы, оплата, электронная очередь. Очень современно, красиво. Выдача документов очень классная. Многим людям выдают эти документы и все это сразу у выхода - пришел и сразу получил. По сравнению с нами - это на один кабинет два человека буквально."



Анна Головаченко, начальник центра предоставления админуслуг. г. Славянск:



"Я была со своими сотрудниками в Харькове в 2016 году. Нас возили на экскурсию в харьковские ЦНАПы и уже после того я имела представление как должен выглядеть ЦНАП, как должны зоны разделяться. Это конечно крутой, скажем так центр, потому что здесь собраны все услуги. И вообще, по большому счету, в каждом городе, если есть возможность такая, нужно выбирать большую площадь и строить такие центры, где люди смогут получить все услуги сразу."



Виктория Китайгородская, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка:



"В нашем городе 11 центров, 3 из которых существуют и функционируют в формате прозрачных офисов. В едином пространстве мы предоставляем комплекс услуг, это очень удобно нашим гражданам. Но мы не останавливаемся на достигнутом."



Уже сейчас идут строительные работы еще одного центра, который будет работать для жителей Новобаварського и Холодногорского районов города Харькова, он будет расположен по улице Благовещенской. Открытие, отметила Виктория Китайгородская, планируется в следующем году.