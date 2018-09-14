14.09.2018 17:27

Годовщина многорукого слона в Харьковском зоопарке (ФОТО)

В харьковском «Доме слонов» более десяти лет назад появился многорукий слон Ганеши, за монетку исполняющий желания харьковчан.



//zoo.kharkov.ua

В 2007 году у входа в «Дом Слонов» Харьковского зоопарка была установлена скульптура Ганеши. Главная идея заключалась в том, чтобы дополнить обитель наших индийских слонов изображением одного из главных божеств индуистского пантеона их родины. Ганеша, сын божественной четы Шивы и Парвати, — это индийский бог богатства и изобилия, бог мудрости в Индии.

13 сентября – день празднования рождения Ганеши. В этот день совершают поклонение - Ганеше приносят различные дары. Торжество, также, символизирует наступление череды праздников, посвященных другим индуистским божествам. Наш харьковский Ганеша также не оставался без внимания. Во время многих праздников его щедро одаряли различными индийскими украшениями. Временами он бывал буквально «окутан» ими.

Чаще всего это божество изображается с огромным животом и головой слона с одним бивнем. Вот почему в Индии слонов с одним бивнем в честь божества именуют «ганешами». Рук у Ганеши, как правило, четыре, но бывает и больше. Внешне бог кажется круглым толстячком с комичной внешностью.

Но, несмотря на видимые внешние недостатки, у Ганеши доброе и справедливое сердце.

К нему приезжают люди со всего мира, надеясь на его благосклонность и пытливый ум.

Ганешу называют «слоном, исполняющим желания».

Ранее, гости нашего зоопарка загадывали желания, обязательно положив при этом в руку Ганеши монетку.