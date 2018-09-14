Главная Новости Общество В Индустриальном районе поздравили спасателей (ФОТО)
14.09.2018  19:34   

В Индустриальном районе поздравили спасателей (ФОТО)

Прием по случаю Дня спасателя прошел в районной Администрации.


city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель районной администрации Ольга Вельможная и сотрудники районного подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Присутствующих с профессиональным праздником поздравила глава района. «Есть такая профессия – спасать людей! Протягивать им руку помощи в самой трудной, а иногда и безвыходной ситуации. Спасатель - может ли быть более важная работа на свете? Вы - надежный щит между человеком, попавшим в беду, и самой бедой. Бог дает человеку жизнь, а вы не даете ей оборваться преждевременно. Будьте же всегда в добром здравии! Пусть сердце остается добрым и сострадательным. Желаю вам большой удачи в вашем нелегком деле», - обратилась к спасателям Ольга Вельможная.

За высокий профессионализм при выполнении задач и по случаю Дня спасателя присутствующих наградили Почетными грамотами Администрации Индустриального района и подарками. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  день спасателя, прием, харьков, индустриальный район
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Общество Харьковские спасатели в свой праздник устроят шоу в парке Горького 16.09 Общество День спасателя в парке Горького   15.09 Политика Они всегда готовы прийти на помощь. Спасатели отмечают свой профессиональный праздник
 
 

Видео

Игорь Терехов: В Харькове отреконструируют Дробицкий яр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 