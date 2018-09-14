В Индустриальном районе поздравили спасателей (ФОТО)

Прием по случаю Дня спасателя прошел в районной Администрации.
В мероприятии приняли участие председатель районной администрации Ольга Вельможная и сотрудники районного подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Присутствующих с профессиональным праздником поздравила глава района. «Есть такая профессия – спасать людей! Протягивать им руку помощи в самой трудной, а иногда и безвыходной ситуации. Спасатель - может ли быть более важная работа на свете? Вы - надежный щит между человеком, попавшим в беду, и самой бедой. Бог дает человеку жизнь, а вы не даете ей оборваться преждевременно. Будьте же всегда в добром здравии! Пусть сердце остается добрым и сострадательным. Желаю вам большой удачи в вашем нелегком деле», - обратилась к спасателям Ольга Вельможная.
За высокий профессионализм при выполнении задач и по случаю Дня спасателя присутствующих наградили Почетными грамотами Администрации Индустриального района и подарками. Завершилось мероприятие праздничным концертом.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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