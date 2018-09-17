Последствия для Харькова циклона Rodegang (КАРТЫ)

Всю следующую неделю Харьков будет находится во власти циклона, последствия которого метеорологи трактуют однозначно.
В течение недели сохранится теплая и солнечная погода
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.
“В понедельник холодный воздух еще побудет. Однако уже со вторника, благодаря господству над нами антициклона со странным именем Rodegang, солнце начнет гнать градусы вверх. Дневная температура воздуха в течение среды-пятницы достигнет + 24, + 28 градусов", - отметила синоптик.
По ее словам, всю неделю ожидается солнечная и теплая погода.
"Со вторника температура воздуха начнет расти и дорастет постепенно до +25, +26 градусов. И все это - на фоне чистого неба и яркого солнца. Ночью и утром - туманы с дымкой", - сказала синоптик.
19 сентября на западе будет +27 градусов, востоке +24 градусов, севере +22 градусов, юге +23 градусов. В Харькове воздух прогреется до +25 градусов (Карта).
По утверждению синоптиков следующее похолодание ожидается с 23 сентября.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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