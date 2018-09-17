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17.09.2018  10:59   

Последствия для Харькова циклона Rodegang (КАРТЫ)

Всю следующую неделю Харьков будет находится во власти циклона, последствия которого метеорологи трактуют однозначно.


// Facebook

В течение недели сохранится теплая и солнечная погода

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

“В понедельник холодный воздух еще побудет. Однако уже со вторника, благодаря господству над нами антициклона со странным именем Rodegang, солнце начнет гнать градусы вверх. Дневная температура воздуха в течение среды-пятницы достигнет + 24, + 28 градусов", - отметила синоптик.

По ее словам, всю неделю ожидается солнечная и теплая погода.

"Со вторника температура воздуха начнет расти и дорастет постепенно до +25, +26 градусов. И все это - на фоне чистого неба и яркого солнца. Ночью и утром - туманы с дымкой", - сказала синоптик.

19 сентября на западе будет +27 градусов, востоке +24 градусов, севере +22 градусов, юге +23 градусов. В Харькове воздух прогреется до +25 градусов (Карта).

По утверждению синоптиков  следующее похолодание ожидается с 23 сентября.

 

Тэги:  засуха, жара, аномалия, харьков, прогноз, погода, гидрометеорология, похолодание
 
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