Геннадий Кернес: Гамлет, не обращай внимания на вандалов (ФОТО)

Мэр Харькова отметил, что многим работы Зиньковского могут быть не понятны, как и всякое современное искусство. Но это не повод для того, чтобы их уничтожать.
Мэр Харькова Геннадий Кернес поделился на своей странице в Фейсбук своим мнением относительно уничтожения работ художника Гамлета Зиньковского:
"Последние полторы недели в Харькове не утихают скандалы вокруг работ харьковского художника Гамлета Зиньковского.
Я считаю, что его муралы делают наш город лучше и красивее.
Да, многим они могут быть не понятны, как и всякое современное искусство. Но это не повод для того, чтобы их уничтожать. Наоборот - это повод задуматься, и, возможно, расширить свои познания в стрит-арте.
А если у кого-то все-таки чешутся руки совершить акт вандализма над работами Гамлета Зиньковского - помните, что эти работы были сделаны не для вас, а для настоящих харьковчан. Тех, кто любит свой город и желает для него только добра.
Гамлет, не обращай внимания на вандалов. Украшай Харьков и дальше своими работами. Они современны, интересны и необычны."
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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