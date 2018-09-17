17.09.2018 16:16

Геннадий Кернес: Гамлет, не обращай внимания на вандалов (ФОТО)

Мэр Харькова отметил, что многим работы Зиньковского могут быть не понятны, как и всякое современное искусство. Но это не повод для того, чтобы их уничтожать.



facebook.com/gennadykernes

Мэр Харькова Геннадий Кернес поделился на своей странице в Фейсбук своим мнением относительно уничтожения работ художника Гамлета Зиньковского:

"Последние полторы недели в Харькове не утихают скандалы вокруг работ харьковского художника Гамлета Зиньковского.



Я считаю, что его муралы делают наш город лучше и красивее.



Да, многим они могут быть не понятны, как и всякое современное искусство. Но это не повод для того, чтобы их уничтожать. Наоборот - это повод задуматься, и, возможно, расширить свои познания в стрит-арте.



А если у кого-то все-таки чешутся руки совершить акт вандализма над работами Гамлета Зиньковского - помните, что эти работы были сделаны не для вас, а для настоящих харьковчан. Тех, кто любит свой город и желает для него только добра.



Гамлет, не обращай внимания на вандалов. Украшай Харьков и дальше своими работами. Они современны, интересны и необычны."