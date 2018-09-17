В Харькове отметили литургией и вручением церковных наград 10-летний юбилей освящения Храма (ФОТО)

Православные и культурная общественность Харькова совершили литургию честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и отметили 10-летие с момента освящения одноименного храма
16 сентября 2018 года, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Харькова.
Как сообщила пресс-служба Харьковской епархии, по окончании Богослужения, Митрополит поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Заику, священнослужителей и верующих с праздником и 10-летием со дня освящения храма, вручил церковные награды и преподал архипастырской благословение.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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