Главная Новости Общество В Харькове отметили литургией и вручением церковных наград 10-летний юбилей освящения Храма (ФОТО)
17.09.2018  18:04   

В Харькове отметили литургией и вручением церковных наград 10-летний юбилей освящения Храма (ФОТО)

Православные и культурная общественность Харькова совершили литургию честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и отметили 10-летие с момента освящения одноименного храма


//www.eparchia.kharkov.ua

16 сентября 2018 года, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Харькова.

Как сообщила пресс-служба Харьковской епархии, по окончании Богослужения, Митрополит поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Заику, священнослужителей и верующих с праздником и 10-летием со дня освящения храма, вручил церковные награды и преподал архипастырской благословение.

Источник:   Харьковская епархия УПЦ
 Тэги:  литургия, храм, харьков, митрополит, награда, юбилей, 10 лет
 
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