17.09.2018 18:04

В Харькове отметили литургией и вручением церковных наград 10-летний юбилей освящения Храма (ФОТО)

Православные и культурная общественность Харькова совершили литургию честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и отметили 10-летие с момента освящения одноименного храма



//www.eparchia.kharkov.ua

16 сентября 2018 года, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Харькова.

Как сообщила пресс-служба Харьковской епархии, по окончании Богослужения, Митрополит поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Заику, священнослужителей и верующих с праздником и 10-летием со дня освящения храма, вручил церковные награды и преподал архипастырской благословение.