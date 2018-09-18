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18.09.2018  18:48   

У молодежи есть шанс проявить себя: харьковский горсовет объявил конкурс эссе

Тема работ: «Участие молодежи в развитии местной демократии: практические инициативы и видения».


allkharkov.ua

Конкурс посвящен Европейской неделе местной демократии, которая пройдет с 15 по 21 октября Цель конкурса - развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции, повышение их заинтересованности в развитии местной демократии, готовности участвовать в развитии демократического общества, формирование европейских ценностей, понимание прав и свобод человека.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Эссе необходимо подать на украинском языке, объемом от 250 до 300 слов. Оформление - формат Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 14), интервал - 1,5; поля страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее и верхнее - 2 см. Перед подачей необходимо заполнить анкету. Работы принимаются до 18:00 12 октября по адресу электронной почты: demweek@gmail.com. 

Жюри будет оценивать работы по таким критериям: 

- оригинальность изложенных мыслей, креативность (5 баллов);

- реализуемость и практичность предлагаемых решений и сроков выполнения работ (15 баллов);

- обоснованность необходимости внедрения предложенных идей (10 баллов);

- понимание и четкость видения внедрения предложенных решений (конкретные действия и мероприятия, этапы и последовательность их реализации) (15 баллов);

- последовательность, логичность изложения мыслей (5 баллов).

Работы с заимствованиями без надлежащего их оформления и ссылок на авторов будут дисквалифицированы.

Авторы лучших эссе смогут пройти стажировку в Молодежном совете при Харьковском городском голове и рассмотреть возможности реализации предложенных в их эссе идей.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: +38(057)-760-74-48 или написав письмо на электронный адрес: demweek@gmail.com.

Отметим, что конкурс проводит Харьковский городской совет совместно с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  горсовет, молодежь, харьков, конкурс эссе
 
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