18.09.2018 18:48

У молодежи есть шанс проявить себя: харьковский горсовет объявил конкурс эссе

Тема работ: «Участие молодежи в развитии местной демократии: практические инициативы и видения».



allkharkov.ua

Конкурс посвящен Европейской неделе местной демократии, которая пройдет с 15 по 21 октября Цель конкурса - развитие у детей и молодежи активной гражданской позиции, повышение их заинтересованности в развитии местной демократии, готовности участвовать в развитии демократического общества, формирование европейских ценностей, понимание прав и свобод человека.



В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Эссе необходимо подать на украинском языке, объемом от 250 до 300 слов. Оформление - формат Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 14), интервал - 1,5; поля страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее и верхнее - 2 см. Перед подачей необходимо заполнить анкету. Работы принимаются до 18:00 12 октября по адресу электронной почты: demweek@gmail.com.



Жюри будет оценивать работы по таким критериям:



- оригинальность изложенных мыслей, креативность (5 баллов);



- реализуемость и практичность предлагаемых решений и сроков выполнения работ (15 баллов);



- обоснованность необходимости внедрения предложенных идей (10 баллов);



- понимание и четкость видения внедрения предложенных решений (конкретные действия и мероприятия, этапы и последовательность их реализации) (15 баллов);



- последовательность, логичность изложения мыслей (5 баллов).



Работы с заимствованиями без надлежащего их оформления и ссылок на авторов будут дисквалифицированы.



Авторы лучших эссе смогут пройти стажировку в Молодежном совете при Харьковском городском голове и рассмотреть возможности реализации предложенных в их эссе идей.



За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: +38(057)-760-74-48 или написав письмо на электронный адрес: demweek@gmail.com.



Отметим, что конкурс проводит Харьковский городской совет совместно с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина и Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.