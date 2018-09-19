Руководство фискальной и таможенной службы Харьковской области приняли участие в возложении цветов (ФОТО)

Сегодня отмечают 75-ю годовщину освобождения Харьковщины от нацистских захватчиков и День партизанской славы.
На Мемориале славы в Лесопарке состоялась церемония возложения цветов с участием губернатора области, руководящего состава Харьковской областной госадминистрации, городского совета, силовых и военных структур, лицеистов, общественных объединений. Фискальную службу представлял заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Олег Немой, таможенную - ее глава Андрей Танцеров.
Память погибших в боях за освобождение родной Харьковщины почтили минутой молчания. Их подвиги не забыты, ведь каждая частица нашего края всегда будет напоминать нам о ценности мирной жизни и чистого неба над головой –сообщается на официальной странице региональной налоговой в соцсетях.
Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
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