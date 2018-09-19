Главная Новости Общество Руководство фискальной и таможенной службы Харьковской области приняли участие в возложении цветов (ФОТО)
19.09.2018  13:55   

Руководство фискальной и таможенной службы Харьковской области приняли участие в возложении цветов (ФОТО)

Сегодня отмечают 75-ю годовщину освобождения Харьковщины от нацистских захватчиков и День партизанской славы.


//kh.sfs.gov.ua/

На Мемориале славы в Лесопарке состоялась церемония возложения цветов с участием губернатора области, руководящего состава Харьковской областной госадминистрации, городского совета, силовых и военных структур, лицеистов, общественных объединений. Фискальную службу представлял заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Олег Немой, таможенную - ее глава Андрей Танцеров.

Память погибших в боях за освобождение родной Харьковщины почтили минутой молчания. Их подвиги не забыты, ведь каждая частица нашего края всегда будет напоминать нам о ценности мирной жизни и чистого неба над головой –сообщается на официальной странице региональной налоговой в соцсетях.

 

 

 

Источник:   ГФС по Харьковской области
 Тэги:  освобождение, харьков, парк, партизанской, фискальная, руководство, возложение
 
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