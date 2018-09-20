20.09.2018 08:55

На каникулах харьковскими полицейскими задокументировано 27 случаев доведения до состояния опьянения детей

На Харьковщине подвели и опубликовали итоги операции «Лето-2018»



//hk.npu.gov.ua

Всего в течение летнего периода в области работало 26 лагерей. В 9 заведениях круглосуточную охрану общественного порядка обеспечивали работники территориальных отделов полиции, в 11 лагерях безопасностью детей занимались собственные охранные формирования и частные охранные структуры, в других учреждениях круглосуточную охрану общественного порядка и безопасность детей было обеспечено путем приближения маршрутов групп реагирования патрульной полиции.

Как сообщили на официальной странице ГУ полиции в Харьковской области, на территории детских оздоровительных лагерей несчастных случаев с детьми не зафиксировано.

Так, в течение летнего периода, работниками территориальных подразделений было задокументировано 10 фактов грубого нарушения прав детей со стороны родителей, повлекшее тяжкие последствия. Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

За продажу алкогольных напитков и сигарет привлечены к ответственности 34 человека. Также, полицейскими задокументировано 27 фактов доведение несовершеннолетних до состояния опьянения. За невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей составлено 749 административных протоколов по ст. 184 КУоАП.

Зарегистрировано 12 несчастных случаев с детьми со смертельным исходом - семеро детей утонули в водоемах области, четыре погибли в результате ДТП, один - упал с высоты. По данным фактам возбуждены уголовные производства. Также, в медицинские учреждения были доставлены 9 детей с тяжелыми травмами в результате несчастных случаев: в результате падения из окон, падение с высоты по собственной неосторожности, отравлений, электротравм, ожогов.