Главная Новости Общество Трудные подростки состязались в спортивном ориентировании и поедании полевой каши
20.09.2018  11:40   

Трудные подростки состязались в спортивном ориентировании и поедании полевой каши

Финал кубка Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по спортивному ориентированию среди детей уязвимых категорий прошел 19 сентября на базе Тренингового центра ГУНП в Харьковской области.


//hk.npu.gov.ua

Начальник отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Андрей Хоменко рассказал, что в спортивном мероприятии приняли участие 11 команд из числа детей, находящихся в конфликте с законом, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах или родители которых являются участниками или погибли в зоне проведения АТО.

Соревнования проходили на территории Харьковской области уже второй год подряд. По словам заместителя председателя ОО Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Василия Гурьева, данное мероприятие проводится совместно ХОО ФСО «Динамо» и Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области.

Сотрудники Управления полиции охраны в Харьковской области, участники харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловець» и кинологи продемонстрировали присутствующим яркие показательные выступления.

После завершения игры три команды победителей получили грамоты, медали и ценные подарки от ХОО ФСО «Динамо» Украины и ГУНП в Харьковской области. Также на детей ожидало угощение вкусной полевой кашей.

 

Источник:   ГУ национальной полиции
 Тэги:  подростки, состязание, харьков, полиция, трудные, ориентирование
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Криминал и происшествия Харьковские подростки «пошалили» на 5 лет тюрьмы (ФОТО) 19.03 Власть Решили развлечься и обстреляли автобус: прокуратура передала в суд дело троих подростков 24.01 Криминал и происшествия Любители «покатушек» угнали «Славуту»
 
 

Видео

Жилые дома города к концу сентября будут окончательно подготовлены к осенне-зимнему периоду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 