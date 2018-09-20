20.09.2018 11:40

Трудные подростки состязались в спортивном ориентировании и поедании полевой каши

Финал кубка Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по спортивному ориентированию среди детей уязвимых категорий прошел 19 сентября на базе Тренингового центра ГУНП в Харьковской области.



//hk.npu.gov.ua

Начальник отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Андрей Хоменко рассказал, что в спортивном мероприятии приняли участие 11 команд из числа детей, находящихся в конфликте с законом, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах или родители которых являются участниками или погибли в зоне проведения АТО.

Соревнования проходили на территории Харьковской области уже второй год подряд. По словам заместителя председателя ОО Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Василия Гурьева, данное мероприятие проводится совместно ХОО ФСО «Динамо» и Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области.

Сотрудники Управления полиции охраны в Харьковской области, участники харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловець» и кинологи продемонстрировали присутствующим яркие показательные выступления.

После завершения игры три команды победителей получили грамоты, медали и ценные подарки от ХОО ФСО «Динамо» Украины и ГУНП в Харьковской области. Также на детей ожидало угощение вкусной полевой кашей.