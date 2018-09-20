Зарплаты по осени считают на харьковских предприятиях-должниках

По данным регионального управления Гоструда предприятия Харьковщины задолжали своим сотрудникам более четверти миллиарда гривен.
Об этом сообщили в Главном Управлении Гоструда в Харьковской области со ссылкой на облуправление статистики. В частности, экономически активные предприятия Харькова имеют задолженность в 27 млн.грн., банкроты - в 197 млн.грн.
В работе комиссии приняла участие заместитель начальника Главного управления Гоструда в Харьковской области Елена Петренко.
На специальном заседании комиссии в ГУ Гоструда был рассмотрен вопрос о состоянии погашения долгов по выплате заработной платы, по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины и по единому социальному взносу.
Общая сумма долга на 1 августа 2018 по данным Главного управления статистики составляет 259,1 млн. грн. Задолженность допустили следующие предприятия: 23 - экономически активные, 21-предприятия - банкроты, 12 - экономически неактивные.
Вто числе эти предприятия задолжели следующие суммы:
В целом работа областной и соответствующих территориальных комиссий позволила сократить количество предприятий-должников других форм собственности на 8 предприятий или 22%
Также была заслушана информация руководителей предприятий - должников среди которых:
По должникам разработан и согласован меры по погашению задолженности.
Главным управлением Гоструда в Харьковской области запланировано провести проверки соблюдения законодательства по труду на Первомайском КП «Теплосети», ОАО «Харьковский электротехнический завод« Укрэлектромаш », Кулиничевский ВУЖКГ« Элитное ».
Принято решение о направлении письма в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины о содействии в погашении задолженности по заработной плате на государственном проектно-изыскательских и научно-исследовательском институте «Укрэнергосетьпроект».
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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