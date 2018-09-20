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20.09.2018  12:08   

Зарплаты по осени считают на харьковских предприятиях-должниках

По данным регионального управления Гоструда предприятия Харьковщины задолжали своим сотрудникам более четверти миллиарда гривен.


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Об этом сообщили в Главном Управлении Гоструда в Харьковской области со ссылкой на облуправление статистики.  В частности, экономически активные предприятия Харькова имеют задолженность в 27 млн.грн., банкроты - в 197 млн.грн.

В работе комиссии приняла участие заместитель начальника Главного управления Гоструда в Харьковской области Елена Петренко.

На специальном  заседании комиссии в ГУ Гоструда был рассмотрен вопрос о состоянии погашения долгов по выплате заработной платы, по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины и по единому социальному взносу.

Общая сумма долга на 1 августа 2018  по данным Главного управления статистики  составляет 259,1 млн. грн. Задолженность допустили следующие предприятия: 23 - экономически активные, 21-предприятия - банкроты, 12 - экономически неактивные.

Вто числе эти предприятия задолжели следующие суммы:

  • на экономически активных предприятиях - 38,5 млн. грн. (По городу Харькову - 27,3 млн. грн.)
  • на предприятиях-банкротах - 208,3 млн. грн. (По городу Харькову - 197,3 млн. грн.)
  • на экономически неактивных - 12,3 млн. грн. (По городу Харькову - 12,2 млн. грн.).

В целом работа областной и соответствующих территориальных комиссий позволила сократить количество предприятий-должников других форм собственности на 8 предприятий или 22%

Также была заслушана информация руководителей предприятий - должников среди которых:

  • КП «Флора-Сервис»
  • Харьковское казенное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие
  • Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Укрэнергосетьпроект"
  • УГНИИ «УкрВодГео»
  • ООО СП «Богодуховский комбикормовый завод»
  • Кулиничевский производственное управление жилищно-коммунального хозяйства "Элитное"
  • ПАО «Харьковский электротехнический завод« Укрэлектромаш »

По должникам разработан и согласован меры по погашению задолженности.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области запланировано провести проверки соблюдения законодательства по труду на Первомайском КП «Теплосети», ОАО «Харьковский электротехнический завод« Укрэлектромаш », Кулиничевский ВУЖКГ« Элитное ».

Принято решение о направлении письма в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины о содействии в погашении задолженности по заработной плате на государственном проектно-изыскательских и научно-исследовательском институте «Укрэнергосетьпроект».

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  зарплата, долг, харьков, комиссия, отчет, меры, погашения
 
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