20.09.2018 19:12

В Харьковском зоопарке выхаживают раненого лебедя (ФОТО)

Начало осени для харьковчанки Юлии ознаменовался необычной находкой у себя на даче.



//dozor.kharkov.ua

Выйдя на приусадебный участок, хозяйка увидела там белого пернатого красавца - лебедя.



Юлия нашла на даче лебедя



"Как обычно в выходные мы отдыхали на даче. Мой сын начал кричать "мама, мама у нас в саду лебедь". Я сразу как-то ни поверила, он сказал неси телефон. Ну ладно, я принесла телефон, смотрю, таки да ходит лебедь у нас в саду. Большая особь, белоснежная. Конечно сразу шок был, не каждый раз к тебе на дачу лебедь прилетает. Мы издалека стали фотографировать чтобы не спугнуть, хотелось красивые фото запечатлеть. Нафотографировали приличненько, а потом стали подходить ближе. Потому что лебедь не взлетал и с ним было что-то не так".



"Птица вела себя достаточно пассивно, в основном сидела", - добавляет Юлия. - "Только при приближении человека тянул шею и сычал.

Первая мысль у женщины - наверное, устал, посидит, отдохнет и полетит. Но через некоторое время Юлия поняла, что лебедь прилетел не просто погостить. Когда он, пытаясь взлететь, взмахнул крыльями, женщина заметила под левым крылом кровь. Было принято решение обратиться в Харьковский зоопарк для оказания помощи пернатых.



Елизавета Ткачева, сотрудник отдела информации Харьковского зоопарка



"Отлов и переезд воспринял спокойно, а по приезде в зоопарк птицу поместили в Карантинный вольер и провели первый ветеринарный осмотр, рану обработали. Причину появления раны точно объяснить невозможно. Но это не ранение от попадания дроби или пули из мелкоколиберной винтовки. Перед нами взрослая особь, самка. Ведёт себя спокойно. Осмотр повреждения позволяет предположить что есть большая вероятность возвращения лебедя в дикую природу в тот район из которого птица была изъята. Если всё будет хорошо, то мы это планируем сделать с наступлением весны".