21.09.2018 16:19

В субботу – прощальный «жаркий поцелуй» бабьего лета

На Харьковщину, как и в целом на Украину, надвигается похолодание.



// Facebook

Еще в субботу, по прогнозам синоптиков, будет довольно тепло и сухо, ночью 14-16, днем до 30-ти с отметкой плюс. А вот с воскресенья погода начнет меняться. Столбик термометра ночью местами снизится до +12 градусов, а днем не будет подниматься выше плюс 20-ти градусов. Вслед за похолоданиями возможен дождь.

Как следует из синоптических карт, с начала недели еще больше похолодает. По данным Гидрометцентра, ночью будет уже всего 5-10 выше нуля, днем еще 15-20 градусов, а во вторник и того меньше местами +11. Небольшие осадки и сильный ветер с порывами до 22-х метров в секунду.

В последующие дни так же - прохладно и только после 27-го сентября возможно немного потеплеет, предполагают синоптики.

Карта облачности и температурных фронтов на последние дни «Бабьего лета»: