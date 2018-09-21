В субботу – прощальный «жаркий поцелуй» бабьего лета

На Харьковщину, как и в целом на Украину, надвигается похолодание.
Еще в субботу, по прогнозам синоптиков, будет довольно тепло и сухо, ночью 14-16, днем до 30-ти с отметкой плюс. А вот с воскресенья погода начнет меняться. Столбик термометра ночью местами снизится до +12 градусов, а днем не будет подниматься выше плюс 20-ти градусов. Вслед за похолоданиями возможен дождь.
Как следует из синоптических карт, с начала недели еще больше похолодает. По данным Гидрометцентра, ночью будет уже всего 5-10 выше нуля, днем еще 15-20 градусов, а во вторник и того меньше местами +11. Небольшие осадки и сильный ветер с порывами до 22-х метров в секунду.
В последующие дни так же - прохладно и только после 27-го сентября возможно немного потеплеет, предполагают синоптики.
Карта облачности и температурных фронтов на последние дни «Бабьего лета»:
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: