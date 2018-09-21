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21.09.2018  16:19   

В субботу – прощальный «жаркий поцелуй» бабьего лета

На Харьковщину, как и в целом на Украину, надвигается похолодание.


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Еще в субботу, по прогнозам синоптиков, будет довольно тепло и сухо, ночью 14-16, днем до 30-ти с отметкой плюс. А вот с воскресенья погода начнет меняться. Столбик термометра ночью местами снизится до +12 градусов, а днем не будет подниматься выше плюс 20-ти градусов. Вслед за похолоданиями  возможен дождь.

Как следует из синоптических карт, с начала недели еще больше похолодает. По данным Гидрометцентра, ночью будет уже всего 5-10 выше нуля, днем еще 15-20 градусов, а во вторник и того меньше местами +11.  Небольшие осадки и сильный ветер с порывами до 22-х метров в секунду.

В последующие дни так же - прохладно и только после 27-го сентября возможно немного потеплеет, предполагают синоптики. 

Карта облачности и температурных фронтов на последние дни «Бабьего лета»:

 

Тэги:  погода, похолодание, харьков, дожди, бабье лето
 
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