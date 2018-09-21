21.09.2018 18:20

В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе (ФОТО)

Двадцать первого сентября отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы, или в народе «Второй Пречистой». Этот праздник еще называют «осениной» - ведь в этот день по народному календарю наступает осень.



//eparchia.kharkov.ua

Праздник Второй Пречистой традиционно считается женским праздником , когда женщину принадлежит почитать как продолжательницу рода. Этот праздник, по-видимому, наследует древний языческий праздник рожениц, когда наши предки выражали благодарность «полевым духам», то есть опекунам полей и урожая, дедам-ладам, которые сначала засевали и проращивали зерно, а потом поливали.

Женщины, у которых нет детей, заказывают службу Божью в церкви, а после богослужения приглашают людей к себе на обед.

Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье желанных ожидаемых детей в этот день имеют особую силу.

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. В эти дни не работали, не постились, а после молитв в храме собирали веселые гости. Торжества подкреплялись праздничным застольем. Кроме обязательных рыбных блюд, готовили всевозможные мясные: борщ со свининой или птицей, жаркое с мясом, разнообразные овощи, фаршированные мясом голубцы, пироги, блины, вареники. Конечно, многие блюда готовили и из сыра. Этот сезон предполагает широкое употребление свежих овощей и фруктов. Все это активно использовалось в народной кухне в Украине на храмы Второй Пречистой.

21 сентября 2018 года, в праздник Рождества Богородицы, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Мерефа