В Харькове подростки приняли участие в профилактическом квесте

Мероприятие под лозунгом «Наркотики? Не моя тема!» было организовано отделом ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области при поддержке Управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета.
Старший инспектор отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области Олег Мотрич рассказал, что данное мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Задачей квеста является в игровой форме донести детям информацию о вреде употребления наркотиков, а также показать детям, что сотрудники полиции это люди, которым можно доверять и, которые всегда придут на помощь.
В этом году в соревнованиях, которые прошли на базе тренингового центра ГУНП, приняли участие 50 детей в возрасте от 14 до 17 лет из разных учебных заведений города Харькова и Харьковского района. В начале игры участники ознакомились с правилами ее проведения и станциями, на которых они соревновались в ловкости, меткости и отвечали на вопросы.
Во время квеста команды проходили 10 станций по кругу. Блоки задач касались вопросов, связанных с причинами и последствиями употребления подростками психо-активных веществ, знаниях законодательства и медицинской помощи. Также дети соревновались в стрельбе из лука.
После завершения основного этапа игры жюри подсчитали полученные командами баллы.
Перед награждением дети с удовольствием попробовали себя в роли патрульного полицейского. О работе детям рассказали полицейские из Управления патрульной полиции ГУНП в Харьковской области. Работники кинологического центра также подготовили для участников квеста показательные выступления со своими четвероногими помощниками.
Победителями игры стала команда Харьковской общеобразовательной школы № 95 под названием «95 family», которая набрала наибольшее количество баллов. Все участники игры получили памятные дипломы, медали, кубки и сладости.
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