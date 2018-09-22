22.09.2018 12:06

В Харькове подростки приняли участие в профилактическом квесте

Мероприятие под лозунгом «Наркотики? Не моя тема!» было организовано отделом ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области при поддержке Управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета.



//hk.npu.gov.ua

Старший инспектор отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области Олег Мотрич рассказал, что данное мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Задачей квеста является в игровой форме донести детям информацию о вреде употребления наркотиков, а также показать детям, что сотрудники полиции это люди, которым можно доверять и, которые всегда придут на помощь.

В этом году в соревнованиях, которые прошли на базе тренингового центра ГУНП, приняли участие 50 детей в возрасте от 14 до 17 лет из разных учебных заведений города Харькова и Харьковского района. В начале игры участники ознакомились с правилами ее проведения и станциями, на которых они соревновались в ловкости, меткости и отвечали на вопросы.