Главная Новости Общество Харьковские студенты под присмотром полицейских протестировали алкоочки
22.09.2018  18:17   

Харьковские студенты под присмотром полицейских протестировали алкоочки

Сразу в нескольких высших учебных заведениях нашего города состоялись занятия на тему безопасности дорожного движения.


//www.facebook.com

Вместе с преподавателями автошколы патрульные рассказали студeнтам о обязательные правила для пешеходов, пассажиров и водителей.

Полицейские продемонстрировали влияние алкоголя на сознание водителя транспортного средства с помощью "алкоочков", которые смогли протестировать присутствуют. Также правоохранители напомнили слушателям об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и важность соблюдения требований безопасности для сохранения собственной жизни и здоровья.

 

Источник:   ГУ национальной полиции
 Тэги:  полиция, встреча, харьков, контроль, наблюдатель, урок, автошкола
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Криминал и происшествия В Харьковском районе полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого 22.09 Общество В Харькове подростки приняли участие в профилактическом квесте 21.09 Криминал и происшествия На дорогах Харькова очередная смертельная жертва ДТП (ФОТО)
 
 

Видео

Как обстоят дела в Харькове в вопросах подготовки города к зиме?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 