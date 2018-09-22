Харьковские студенты под присмотром полицейских протестировали алкоочки

Сразу в нескольких высших учебных заведениях нашего города состоялись занятия на тему безопасности дорожного движения.
Вместе с преподавателями автошколы патрульные рассказали студeнтам о обязательные правила для пешеходов, пассажиров и водителей.
Полицейские продемонстрировали влияние алкоголя на сознание водителя транспортного средства с помощью "алкоочков", которые смогли протестировать присутствуют. Также правоохранители напомнили слушателям об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и важность соблюдения требований безопасности для сохранения собственной жизни и здоровья.
Вторая декада сентября проходит под управлением Венеры, что превращает этот период в отличное время для поиска второй половины. Людям, которые уже нашли свою пару, гороскоп рекомендует добавить в отношения немного романтики. Поразмышляйте о том, чем бы вы могли порадовать любимого человека, включите воображение.
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