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23.09.2018  12:55   

В харьковском метро начал курсировать вагон памяти (ФОТО)

С 22 сентября по салтовской линии харьковского метрополитена начал курсировать вагон памяти о бойцах, погибших на Донбассе.


Фото Misha Kuchnev

В течение 9 месяцев волонтеры собирали фотографии погибших в «горячих точках» в зоне АТО и ООС украинских бойцов.

Первый запуск тематического вагона поезда состоялся в 15.30 от станции метро "Академика Барабашова" в сторону "Героев Труда", при котором присутствовали ветераны АТО и члены семей погибших бойцов.

Перед запуском состава присутствующие на метроприятии почтили память погибших минутой молчания.

В информации, размещенной на плакатах, пассажиры смогут узнать больше об участниках боевых действий на Донбассе и о местах, где проходили бои с террористами на Донбассе.

Как отмечается, в вагоне будут только фотографии воинов и о местах боев на Донбассе и совсем не будет рекламы.

Тэги:  вагон, метро, харьков, волонтер, погибший, ато, линия
 
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