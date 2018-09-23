В харьковском метро начал курсировать вагон памяти (ФОТО)

С 22 сентября по салтовской линии харьковского метрополитена начал курсировать вагон памяти о бойцах, погибших на Донбассе.
В течение 9 месяцев волонтеры собирали фотографии погибших в «горячих точках» в зоне АТО и ООС украинских бойцов.
Первый запуск тематического вагона поезда состоялся в 15.30 от станции метро "Академика Барабашова" в сторону "Героев Труда", при котором присутствовали ветераны АТО и члены семей погибших бойцов.
Перед запуском состава присутствующие на метроприятии почтили память погибших минутой молчания.
В информации, размещенной на плакатах, пассажиры смогут узнать больше об участниках боевых действий на Донбассе и о местах, где проходили бои с террористами на Донбассе.
Как отмечается, в вагоне будут только фотографии воинов и о местах боев на Донбассе и совсем не будет рекламы.
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