Наступающий циклон принесет в Харьков ветер и дожди

Осадки ожидаются во второй половине дня.
Понедельник из-за наступления циклона с северо-запада Европы будет дождливым, холодным и ветреным, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«На юге будет тепло, но в понедельник после обеда или вечером дожди придут и туда. На востоке циклон набросает дожди только в ночь на вторник», – отметила она.
Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
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