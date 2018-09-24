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24.09.2018  09:28   

Наступающий циклон принесет в Харьков ветер и дожди

Осадки ожидаются во второй половине дня.


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Понедельник из-за наступления циклона с северо-запада Европы будет дождливым, холодным и ветреным, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«На юге будет тепло, но в понедельник после обеда или вечером дожди придут и туда. На востоке циклон набросает дожди только в ночь на вторник», – отметила она.

Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Тэги:  непогода, харьков
 
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