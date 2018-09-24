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24.09.2018  14:34   

На фестиваль «Kharkiv Fashion» набирают моделей с улицы

25 сентября на Арт-заводе «Механика» состоится кастинг моделей для показов «Kharkiv Fashion Business Days 2018».


// modelnyeagentstva.com
По мнению организаторов, конкурс призван найти новые лица и привлечь для показов именно непрофессиональных моделей.

«Мы решили дать возможность реализоваться всем, кто хочет попробовать себя в модельной индустрии. Девушки пройдут кастинг и станут моделями в дни показов», - отметил председатель жюри Константин Пономарев.
 
Начало кастинга в 16:00.
 
Справка. «Kharkiv Fashion Business Days» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом городского головы Геннадия Кернеса.
 
«Kharkiv Fashion Business Days 2018» пройдет 11-13 октября на Арт-заводе «Механика». Мероприятие объединит модные показы украинских и зарубежных дизайнеров, торговых марок, образовательную секцию от ведущих экспертов модной индустрии Украины и дизайн-маркет. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  модели, кастинг, харьков, kharkiv fashion business days
 
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