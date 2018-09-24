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24.09.2018  17:50   

Киевский район «лидирует» в анти-рейтинге убыли населения Первой столицы

24.09 региональное управление статистики обновило данные о динамике и количестве жителей Харькова


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Согласно обновленным данным в Харькове постоянно проживает 1,4 млн жителей.

Отрицательная динамика прироста мегаполиса свидетельствует о том, что  к августу харьковчан проживало на 3 183 человека меньше, чем в среднем по году.

Естественная убыль по городу сильно отличается от района к району.

Так, самый густонаселенный район – Московский, хотя и потерял за год почти 1000 харьковчан, но так и не получил «печальной пальмы» первенства по убыли населения.

Больше всего темпы потерь жителей потрепали третий по населенности – Киевский район Харькова.

Показатель убыли населения в на Северной Салтовке гораздо выше, чем на Восточной.

В Киевском районе убыль -0,5% против -0,3 % в Московском районе.

Наименьшая убыль (менее 1 человека на тысячу населения за месяц) зарегистрирована региональными статистиками в Основянском районе.

На диаграмме показаны обновленные данные по количеству населения г. Харьков от регионального управления статистики.

 

Тэги:  статистика, население, харьков
 
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