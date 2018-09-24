Киевский район «лидирует» в анти-рейтинге убыли населения Первой столицы

24.09 региональное управление статистики обновило данные о динамике и количестве жителей Харькова
Согласно обновленным данным в Харькове постоянно проживает 1,4 млн жителей.
Отрицательная динамика прироста мегаполиса свидетельствует о том, что к августу харьковчан проживало на 3 183 человека меньше, чем в среднем по году.
Естественная убыль по городу сильно отличается от района к району.
Так, самый густонаселенный район – Московский, хотя и потерял за год почти 1000 харьковчан, но так и не получил «печальной пальмы» первенства по убыли населения.
Больше всего темпы потерь жителей потрепали третий по населенности – Киевский район Харькова.
Показатель убыли населения в на Северной Салтовке гораздо выше, чем на Восточной.
В Киевском районе убыль -0,5% против -0,3 % в Московском районе.
Наименьшая убыль (менее 1 человека на тысячу населения за месяц) зарегистрирована региональными статистиками в Основянском районе.
На диаграмме показаны обновленные данные по количеству населения г. Харьков от регионального управления статистики.
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