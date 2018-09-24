24.09.2018 19:50

В Харьков, быстрее, чем хотелось бы, грядут заморозки

В Первой столице - резкое похолодание.



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Главная прогностическая новость - заморозки.

Вероятные в ближайшую ночь на Западе Украины.

В ночь на среду распространятся местами в большинстве областей Украины.

Потому что в среду с Атлантики приблизится антициклон Schorse

Антициклон выметет осадки и облачность из Украины, прогонит циклон, а ясное небо будет способствовать образованию заморозков.

Что с осадками?

25 сентября удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда и просто ограничится облачностью.

В Карпатах возможен мокрый снег.

Северо-западный ветер везде будет порывистым, до штормовых порывов.

Дневная температура воздуха завтра ожидается низкой, + 10 + 15 градусов.

В Киеве вторник - облачный, влажный, с сильным ветром и холодным воздухом. В столице + 10 + 12 градусов. Бррр.

В ночь на среду в Киеве и особенно окрестностях есть вероятность заморозков!

В среду-четверг-пятницу в Киеве - без осадков и потеплеет.

Самым привлекательным синоптическим днем ​​ожидается пятница, 28 сентября, - солнышко и +20 градусов

В субботу опять какая дождевая и холодная пакость.

На Веры, Надежды, Любви в Киеве появится солнышко, но будет холодненького, + 12 + 14 градусов.

Защищайтесь от заморозков и помните, что после холодного периода приходит теплый - как атмосферный, так и коммунально-батарейный.

А переходные периоды всегда сложные - надо только об этом знать.