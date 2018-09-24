В Харьков, быстрее, чем хотелось бы, грядут заморозки

В Первой столице - резкое похолодание.
Главная прогностическая новость - заморозки.
Вероятные в ближайшую ночь на Западе Украины.
В ночь на среду распространятся местами в большинстве областей Украины.
Потому что в среду с Атлантики приблизится антициклон Schorse
Антициклон выметет осадки и облачность из Украины, прогонит циклон, а ясное небо будет способствовать образованию заморозков.
Что с осадками?
25 сентября удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда и просто ограничится облачностью.
В Карпатах возможен мокрый снег.
Северо-западный ветер везде будет порывистым, до штормовых порывов.
Дневная температура воздуха завтра ожидается низкой, + 10 + 15 градусов.
В Киеве вторник - облачный, влажный, с сильным ветром и холодным воздухом. В столице + 10 + 12 градусов. Бррр.
В ночь на среду в Киеве и особенно окрестностях есть вероятность заморозков!
В среду-четверг-пятницу в Киеве - без осадков и потеплеет.
Самым привлекательным синоптическим днем ожидается пятница, 28 сентября, - солнышко и +20 градусов
В субботу опять какая дождевая и холодная пакость.
На Веры, Надежды, Любви в Киеве появится солнышко, но будет холодненького, + 12 + 14 градусов.
Защищайтесь от заморозков и помните, что после холодного периода приходит теплый - как атмосферный, так и коммунально-батарейный.
А переходные периоды всегда сложные - надо только об этом знать.
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
влажн.:
давл.:
ветер: