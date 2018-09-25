25.09.2018 13:25

Почти семь с половиной тысяч воспитателей готовятся встретить профессиональный праздник в окружении самых юных жителей Харьковщины

Ежегодно 27 сентября в нашей стране отмечается праздник работников дошкольного образования Украины - День воспитателя и всех дошкольных работников.



//myukraina.com.ua

Быть воспитателем - высокое призвание и глубокое уважение. Эта профессия требует от человека глубокой самоотдачи, огромного терпения и безграничной любви к своему делу. Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка: в этот период закладываются основы мировосприятия, любовь к природе, окружающему миру, к Родине – подчеркнули в своем обращении работники ГУ Статистики в области.

На конец 2017 года в области функционировали 723 дошкольных учебных учреждениях. По сравнению с 2016 годом количество заведений увеличилось на 14. Благодаря усилиям родителей Городского совета в части детсадов были открыты новые группы для еще большего числа юных харьковчан.

Так, совсем недавно, в материалах ГД сообщалось, что в детсаду №126 готовы к открытию 3 новых группы для 55 малышей.

Всего дошкольные учебные заведения посещали 79,7 тыс. детей Харьковщины.

Дошкольным воспитанием было охвачено 85,4% детей в возрасте от 3 до 5 лет - это на 10,3 п.п. больше, чем в 2010 году.

Воспитанием и обучением дошкольников занимались 7409 педагогических работников, среди них 27% - молодежь до 35 лет. Из общего числа педагогического персонала дошкольных учебных заведений 5,0 тыс. воспитателей, 524 заведующие, 309 воспитателей-методистов, 293 практические психологи, 8 социальных педагогов и 1247 лиц другого педагогического персонала.

Практически все педагогические работники имеют высшее образование (37,4% закончили высшие учебные заведения III уровней аккредитации, 62,4% - заведения III-IV уровней аккредитации).

В этот особый день мы присоединяемся к поздравлениям в адрес всех воспитателей и дошкольных работников. Желаем здоровья и крепких нервов, терпения и вдохновения в нелегком самоотверженной деле. Уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день в жизни маленьких воспитанников Харьковщины в день радости и счастья!