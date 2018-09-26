26.09.2018 13:50

Индекс борща в Харькове на конец сентября 2018

Стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра в августе 2018 г. для харьковчан увеличилась снизилась по сравнению с весенним набором не более 5 коп. на каждой гривне, что объясняется снижением потребительских цен на большинство ингредиентов этого блюда



// facebook

Аномальная жара внесла свои коррективы и в качество продуктов борщевого набора и на их урожайность.

В опте из овощей борщового набора цены уменьшились лишь на капусту, отчасти на лук и на картофель. Остальные овощи остались в том же ценовом сегменте (свекла, морковь) Морковь вообще в этом сезоне побила все ценовые ожидания. Тем не менее, ее доля в общем наборе только сгладила, но не изменила общего сезонного тренда на овощи. Пока снижение цен наблюдается лишь на отдельных оптовых рынках. До розницы эта тенденция еще не дошла. Между подорожанием в опте и подорожанием в розницу и наоборот – удешевлением значительная разница для всей страны, как правило, ощущается через две недели – месяц. Судя по графику цен, запасы прошлого урожая были неправильно оценены. Многие увидели, что они большие и, соответственно, начали продавать. Избыток продукции, в результате, сказался на ценах, которые снизились еще до нового урожая

Хороший урожай картофеля, собранный в харьковской области на 52,4 тыс. гектаров позволяет говорить о стабильной цене до конца года.

Картофеля, по сравнению с прошлым годом собрали столько же (99,9% от сентября прошлого года), а овощей в открытом грунте на 3% больше. Качество картофеля и овощей из-за жары желает лучшего. Поэтому до конца сбора позднего урожая цены на основные ингредиенты борща будут падать. Перепеченные аномальной жарой ранние овощи долго храниться не будут.

Таким образом постный борщ будет дешеветь.

А вот рост цен на мясо изменит тренд борщового индекса в обратную сторону. Наваристый харьковский борщ, несмотря на сезонное снижение цен на овощи, останется в «новогодних» ценах прошлого года.

Кастрюли украинского борща объемом 3,5-4 литра составляла: с мясом - 100 гривен, без мяса (постного) – 28 -30 гривен.