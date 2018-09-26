В Богодухове освятили новый деревянный храм (ФОТО)

23 сентября митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил чин великого освящения храма в честь Святого Духа в городе Богодухов, и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.
Среди молившихся за богослужением присутствовали благотворители и строители храма.
На Митрополитом с мирянами была вознесена молитва о мире в Украине.
В дар новоосвященному храму была передана икона Пресвятой Богородицы. Митрополит поблагодарил настоятеля, благотворителей и верующих за труды по возведению храма.
Затем части присутствовавших на освящении были вручены церковные награды.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
влажн.:
давл.:
ветер: