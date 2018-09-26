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26.09.2018  15:06   

В Богодухове освятили новый деревянный храм (ФОТО)

23 сентября митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил чин великого освящения храма в честь Святого Духа в городе Богодухов, и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.


h//www.eparchia.kharkov.ua

Среди молившихся за богослужением присутствовали благотворители и строители храма.

На Митрополитом с мирянами была вознесена молитва о мире в Украине.

В дар новоосвященному храму была передана икона Пресвятой Богородицы. Митрополит поблагодарил настоятеля, благотворителей и верующих за труды по возведению храма.

Затем части присутствовавших на освящении были вручены церковные награды.

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Источник:   Харьковская Епархия
 Тэги:  храм, освящение, харьков, богодухов, митрополит, литургия, награды
 
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