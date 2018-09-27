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27.09.2018  16:50   

Зрелые интеллектуалы Харькова схватились за победу на брейн-ринге.

В Харькове завершился увлекательный турнир среди пенсионеров, подопечных территориальных центров социального обслуживания населения города.


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После отборочного тура в финал попали 4 команды Шевченковского, Немышлянского, Московского и Основянского районов.

На подобных мероприятиях не принято вспоминать о возрасте. Вот и финалисты осеннего кубка Харькова по брейн-рингу называют себя «зрелые интеллектуалы».

Объясняют просто: и до этого много знали, а готовясь к турниру вообще перевернули кучу энциклопедий, справочников и весь интернет - и так обогатились знаниями, что даже почувствовали улучшение самочувствия.

«Повышение тонуса, омоложение, даёт стимулы и мотивации к размышлению, если не будешь размышлять, все связи в голове рухнут», - уточняет Анатолий Ломазов игрок тер-центра Немышлянского района.

Правила игры стандартные - минута для правильного ответа, подсказка - поражение. Всего установили 5 раундов, в каждом из которых по 5 вопросов, которые ранжировались по возрастанию сложности. На протяжении всей игры команды шли практически вровень. За каждым столом «мозговой штурм».  Хотя в действии олимпийский принцип, но помимо участия каждый хочет победить. И только жюри, подсчитав баллы, определило лучшего.

С небольшим отрывом победу одержала команда Шевченковского района и получила первый кубок по брейн-рингу среди клубов интеллектуальных игр подопечных территориальных центров социального обслуживания города Харькова.

«Мы с девочками были удивлены и в то же время не удивлены, потому что мы всем сердцем, всей душой стремились к этой победе,» - прокомментировала победу Елена Сауленко игрок Шевченковского района.

Для зрелых участников крайне важно повысить свою самооценку и убедится в своих силах.

«Подобный активный образ жизни людей почтенного возраста - основная цель подобных мероприятий,» - отметила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Мы стараемся, в первую очередь, и, главным образом, реализовывать такие проекты, которые способствуют именно активному долголетию. И вот сегодня такой проект стартовал.  Мне кажется, что проект удался и мы обязательно будем продолжать его. Потому, что он является очень важным механизмом для развития человека во всех отношениях.» - продолжила она.

«Поэтому планы большие, задачи мы перед собой ставим серьёзные, планку выставляем Высокую. Я думаю, у нас всё получится. Поэтому брейн-рингу быть и уже даже определена его следующая тема - история Харькова,» - подытожила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

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Тэги:  игра, интеллект, харьков, зрелый, ринг, горбунова, рубан, победа, история.
 
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