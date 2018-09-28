28.09.2018 08:40

Клубы активного долголетия устроят Битву хоров в Харькове

Городской фестиваль-конкурс «Битва хоров» среди подопечных территориальных центров районов Харькова пройдет 1 октября во Дворце детского и юношеского творчества (пр. Тракторостроителей, 55).



// Facebook

Конкурс начнется в 12:00 и будет посвящен Международному дню людей пожилого возраста и Дню ветерана Украины.

С 2006 года в харьковских терцентрах работают клубы активного долголетия для досуга людей пожилого возраста, где они занимаются по интересам, общаются и ведут активный образ жизни.

Среди организаторов фестиваля - заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.