Клубы активного долголетия устроят Битву хоров в Харькове

Городской фестиваль-конкурс «Битва хоров» среди подопечных территориальных центров районов Харькова пройдет 1 октября во Дворце детского и юношеского творчества (пр. Тракторостроителей, 55).
Конкурс начнется в 12:00 и будет посвящен Международному дню людей пожилого возраста и Дню ветерана Украины.
С 2006 года в харьковских терцентрах работают клубы активного долголетия для досуга людей пожилого возраста, где они занимаются по интересам, общаются и ведут активный образ жизни.
Среди организаторов фестиваля - заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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