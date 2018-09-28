Стрелки - на час назад. Украина перейдет на зимнее время в ночь на 28 октября

Украина перейдет на «зимнее» время в ночь на воскресенье 28 октября 2018 года. Перевод часов на один час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Харьков перейдет на «зимнее» время.
«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 04.00 на 1 час назад», - идет речь в документе, передает Укринформ.
"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время.
В 2011 году Верховная Рада пыталась упразднить перевод часов на "зимнее" время в Украине, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.
Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.
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В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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