28.09.2018 10:52

Стрелки - на час назад. Украина перейдет на зимнее время в ночь на 28 октября

Украина перейдет на «зимнее» время в ночь на воскресенье 28 октября 2018 года. Перевод часов на один час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».



фото Укринформ

Харьков перейдет на «зимнее» время.

«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 04.00 на 1 час назад», - идет речь в документе, передает Укринформ.

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время.

В 2011 году Верховная Рада пыталась упразднить перевод часов на "зимнее" время в Украине, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.