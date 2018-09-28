28.09.2018 14:20

Субсидии подстегнули харьковчан к официальному трудоустройству

Данные по занятость и безработица среди населения Харькова и области области в I полугодии 2018 (по методологии Международной организации труда) опубликовал региональный облстат. Официально заняты 6 из 10 трудоспособных.



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Занятость и безработицу в семьях харьковчан у статистиков прячут за термин «эпизодическая активность. Занятость, безусловно, только легальная, с записями в трудовой книжке.

Таким образом, по данным выборочных обследований семей Харьковщины (домохозяйств), среднемесячное количество экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в I полугодии 2018 составляла 1,33 млн. человек и увеличилась по сравнению с I полугодием 2017 на 17 тыс. человек.

Из общего количества лиц трудоспособного возраста, составляющего 1 281,9 тыс. человек, экономической деятельностью были заняты 1 213,9 тыс. человек, а определенные как официальные безработные - 68,0 тыс. человек. Численность официально безработных уменьшилась на 13,3 тыс. человек.

В Харьковской области сохраняется самый низкий уровень безработицы населения по стране.

Этот показатель среди лиц в возрасте 15-70 лет составил 5,1%, что на 1 п.п. меньше, чем в I полугодии 2017 (по Украине - 8,9%, что на 0,7 п.п. меньше).

Уровень экономической активности населения увеличился в возрасте 15-70 лет на 0,4 п.п. и составил 64,8%, а в трудоспособном возрасте - на 0,6 п.п. и составил 76,1%.

Уровень занятости населения также увеличился: среди населения в возрасте 15-70 лет - на 1 п.п. (Составил 61,5%), среди населения трудоспособного возраста - 1,4 п.п. (72,1%).

Харьковская область остается одним из лидеров среди регионов страны по уровню занятости населения. Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в среднем составила 1,26 млн. человек.