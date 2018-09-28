28.09.2018 17:40

Более 84% долгожителей Харьковщины живет в пригородах и селах

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Из почти 900 тысяч пенсионеров Харьковщины - каждый пятый официально работает. Пересекли 100-летний рубеж 239 наших земляков, из которых 3/4 женщины.



://otyrar.kz

Фото "Молодость в душе"

В мире ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Украина, как полноправный член ООН, поддержала инициативу международного сообщества и с 1991 года ежегодно отмечает этот день.

По оценке, на начало 2018 численность постоянного населения Харьковской области в возрасте 60 лет и старше составляла 624,6 тыс. Человек, в том числе 220,1 тыс. Мужчин и 404,6 тыс женщин. Из общей численности населения этого возраста в городах проживало 490,7 тыс. Человек, в сельской местности - 133,9 тыс. Человек.

Статус долгожителей, которым на начало года исполнилось 100 и более лет, имели 239 человек, из которых 175 женщин. Большинство долгожителей области (84,1%) проживает в сельской местности.

На начало 2018 на учете в органах Пенсионного фонда находилась 851,2 тыс. Пенсионеров, из них 22% работающих. Из общего количества пенсионеров 77,7% - пенсионеры по возрасту, которым в среднем назначен 2595 грн месячной пенсии. Каждый десятый пенсионер области получает пенсию по инвалидности.

На конец 2017 года в области функционировало 18 домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью, в которых обслужено почти 3,1 тыс.чел этой категории.

По случаю праздника сотрудники облстата на своей странице выразили теплые слова благодарности родителям, ветеранам войны, труда, пенсионерам и всем жителям почтенного возраста Харьковщины за вклад в развитие региона, за многолетний труд, доброту и мудрость. Пожилым людям пожелали счастья на долгие годы, внимания близких людей, чтобы их радовали своими успехами дети, внуки и правнуки.