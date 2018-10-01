01.10.2018 11:48

Первая Столица поздравила Ивано-Франковск с Призом Европы

Делегация Харьковского городского совета во главе с советником городского головы Татьяной Овинниковой приняла участие в церемонии вручения городу Ивано-Франковску Приза Европы.



city.kharkov.ua

Визит состоялся по приглашению городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.



Во время церемонии награждения Татьяна Овинникова зачитала поздравительное письмо от Харьковского городского головы, Президента Ассоциации городов-обладателей Приза Европы Геннадия Кернеса.



«Получение Ивано-Франковском звания обладателя Приза Европы является убедительным свидетельством высокой оценки европейским сообществом современных стремлений жителей Вашего города и конкретных результатов работы органа местного самоуправления, направленной на евроинтеграцию.



Харьковский городской совет и представительство в Украине Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, которое начало свою деятельность в городе Харькове, настроены на серьезное и продуктивное сотрудничество с городским советом Ивано-Франковска для укрепления положительного имиджа наших городов на европейской арене и распространения среди украинских городов опыта и практики участия в европейских процессах единства, солидарности и взаимопонимания», - сказано в поздравлении мэра Харькова.



Также в рамках визита в Ивано-Франковск делегация Харьковского городского совета приняла участие в IV Международном экономическом инвестиционном форуме «Партнерство и перспектива» и в культурной программе по случаю вручения городу награды - Приза Европы.



Напомним, Харьков награжден Призом Европы в 2010 году. На сегодняшний день Харьков остается единственным городом в Украине, который обладает полным комплектом наград Совета Европы - Дипломом, Почетным Флагом, Таблицей Европы и Призом Европы.