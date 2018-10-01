Харьковский скрипач на крыше ожил

Понедельник. Площадь Конституции. Привычный день шумного мегаполиса. Стрелки часов показывают 15:00. Скульптура «Скрипач на крыше» оживает. И улицу заполняет композиция Крейслера.
Такая атмосфера на площади Конституции сегодня каждый час, начиная с полудня. Переходим это благоугодно. Потому, пикреслюють музыка, еще и классика, всегда настроение поднимает.
Екатерина:
«Приятно, что людей пытаются просветить и развить больше культуру в нашем городе, очень здорово»
Николай Николаевич:
«Музыка поднимает настроение. Вот идешь так хорошо, чистота у нас, порядок, музыка играет, идешь улыбаешься».
Так Харьков отметил Международный день музыки. А скульптуру скрипача на крыше оживил харьковский музыкант-скрипач, ну и небольшая звукоусилительная аппаратура. Разместившиеся точно под скульптурой.
В репертуаре молодого музыканта – произведения Шуберта, Сен-Санса, Крейслера и Чайковского. Композиции, рассказывает музыкант, подбирали специально для Хароква.
Евгений Золотухин, скрипач:
«Я играю несколько композиций, набор целый. «Аве Марию» в начале. Вот буду играть следущую, скорее всего, Чайковского вторую часть из концерта первого скрипичного. Выбрал просто лирическое, при этом разбавляя виртуозными моментами».
Сергей Жуковский, председатель ОО «День музыки»:
«Почему скрипка, почему здесь??? Та потому, что эта скульптура – одна из самых высоких в Харькове. И многие люди просто не замечают ее, особенно туристы. А скрипач на высоте. А музыка – это что-то в небе. И наш скрипач, он парит. И идея, чтобі благодаря музыке классической, благодаря красоте поднять людей выше. Сейчас у нас играет живой скрипач, но надеюсь, что в дальнейшем это будет работать, как часы. И каждый час в городе будет звучать скрипка».
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: