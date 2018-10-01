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01.10.2018  19:27   

Харьковский скрипач на крыше ожил

Понедельник. Площадь Конституции. Привычный день шумного мегаполиса. Стрелки часов показывают 15:00. Скульптура «Скрипач на крыше» оживает. И улицу заполняет композиция Крейслера.


// Status Quo

Такая атмосфера на площади Конституции сегодня каждый час, начиная с полудня. Переходим это благоугодно. Потому, пикреслюють музыка, еще и классика, всегда настроение поднимает.

Екатерина:
«Приятно, что людей пытаются просветить и развить больше культуру в нашем городе, очень здорово»

Николай Николаевич:
«Музыка поднимает настроение. Вот идешь так хорошо, чистота у нас, порядок, музыка играет, идешь улыбаешься».

Так Харьков отметил Международный день музыки. А скульптуру скрипача на крыше оживил харьковский музыкант-скрипач, ну и небольшая звукоусилительная аппаратура. Разместившиеся точно под скульптурой.

В репертуаре молодого музыканта – произведения Шуберта, Сен-Санса, Крейслера и Чайковского. Композиции, рассказывает музыкант, подбирали специально для Хароква.

Евгений Золотухин, скрипач:
«Я играю несколько композиций, набор целый. «Аве Марию» в начале. Вот буду играть следущую, скорее всего, Чайковского вторую часть из концерта первого скрипичного. Выбрал просто лирическое, при этом разбавляя виртуозными моментами».

Сергей Жуковский, председатель ОО «День музыки»:
«Почему скрипка, почему здесь??? Та потому, что эта скульптура – одна из самых высоких в Харькове. И многие люди просто не замечают ее, особенно туристы. А скрипач на высоте. А музыка – это что-то в небе. И наш скрипач, он парит. И идея, чтобі благодаря музыке классической, благодаря красоте поднять людей выше. Сейчас у нас играет живой скрипач, но надеюсь, что в дальнейшем это будет работать, как часы. И каждый час в городе будет звучать скрипка».

 

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Тэги:  скрипач, харьков
 
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