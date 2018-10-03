В Харькове планируют помочь льготникам в приобретении цифровых тюнеров

В планах города утвердить программу обеспечения средствами принятия цифрового телерадиовещания отдельных категорий граждан.
Некоторые группы льготников могут бесплатно получить ТВ-тюнер. Дело в том, что государство ранее принимало такое обязательство на себя.
Впрочем, денег в казне на это так и не предусмотрели.
В Украине начинает активно работать цифровое телевидение и вскоре аналоговое будет везде отключено. В Харькове и области это произойдет в мае 2019 года.
Но уже сейчас в Департамент телекоммуникационных технологий и связи городского совета поступает куча обращений от горожан с просьбой оказать содействие в приобретении специального устройства, позволяющего через обычную антенну бесплатно смотреть телеканалы в высоком качестве изображения и звука, к тому же и платить за пользование цифровым телевидением не придется.
Еще 6 лет назад такими цифровыми тюнерами в Украине обещали обеспечить льготников за счет госбюджета, но не случилось.
Виктор Потанин, директор Департамента телекоммуникационных технологий и связи Харьковского городского совета
«Подобная программа была принята в 2012 году Кабинетом министров Украины за счёт средств государственного бюджета. Но, к сожалению, с 14-го года программа действует, но в бюджете Украины средств на её выполнение нет. Поэтому есть необходимость, чтобы обеспечить нуждающиеся категории граждан приставками Т-2 цифрового вещания».
Поэтому в Первой столице предлагают помочь отдельным категориям харьковчан приобрести телетюнер за счет городского бюджета.
Речь идет о почти 32 000 льготников.
Специалисты уже разработали специальную программу, предусматривающую какие именно льготники будут обеспечиваться средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания и порядок использования средств на их закупку, сроки оформления заявлений, сроки их выполнения.
Сейчас программа на рассмотрении постоянных депутатских комиссий.
После чего будет вынесено на рассмотрение сессии горсовета для принятия.
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