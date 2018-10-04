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04.10.2018  12:33   

Тато, мама, я – новый фестиваль в Харькове

Первый общегородской семейный фестиваль «МамоТатоФест» проходит в Харькове.


// mamotatofest.kh.ua

Проект «МамоТатоФест» стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2018 года, сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородскаяю

В  рамках фестиваля прошел конкурс украинской песни «Слобожанська колискова», в котором приняли участие около 30 коллективов и сольных исполнителей,  приславшие видео колыбельных в своем исполнении на  сайт мероприятия. Также состоялся фестиваль детского рисунка «Мій чарівний сон», где около 1 тыс. детей изобразили свое видение семейных ценностей. Их работы собрали для выставки. 

6 октября во всех районах Харькова пройдут семинары по воспитанию детей, повышению финансовой грамотности детей и родителей, а также различные мастер-классы. Участие во всех мероприятиях - бесплатное. С перечнем учреждений, где они состоятся, можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Закрытие «МамоТатоФеста» состоится 7 октября во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/1). На заключительном концерте выступят танцевальные коллективы города, победители конкурса «Слобожанська колискова» и трио «Купава», а также состоится церемония награждения участников фестиваля.

Перед началом концерта во Дворце студентов пройдут мастер-классы для всей семьи. Начало - в 16:30, начало гала-концерта - в 17:30. Вход - свободный.

Фестиваль организован общественной организацией «Центр развития «Будущие гении» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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