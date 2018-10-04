04.10.2018 14:19

Марш Мендельсона за решеткой: в харьковской колонии сыграли свадьбу (ФОТО)

Никита и Юля, спустя 12 лет после знакомства, заключили брак.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 2 октября 2018 в Алексеевской колонии № 25 зарегистрирован брак осужденного Никиты с его невестой Юлией.



Молодожены познакомились еще в 2006 году, но зарегистрировать брак у них так и не удалось.

Они проживали вместе, но произошел досадный случай, который привел Никиту в места лишения свободы.

В местах лишения свободы они поддерживали отношения и не хотели расставаться.

Во время кратковременных свиданий влюбленные приняли решение жениться и официально зарегистрировать свой брак.

В ходе церемонии бракосочетания семейная пара получила множество теплых поздравлений и добрых пожеланий от представителей руководства учреждения, родных, близких и друзей.

От администрации учреждения им было предоставлено длительное свидание.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко отметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.