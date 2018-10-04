04.10.2018 18:43

Центр предоставления социальных услуг Киевского района отметил 25-летие

Торжества по случаю 25-летия Территориального центра предоставления социальных услуг Киевского района прошли сегодня, 4 октября, в Центре культуры Киевского района (ул. Скрипника, 7).



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, представители Администрации Киевского района, депутаты, члены профсоюзной организации и сотрудники терцентра.



Поздравляя сотрудников центра, вице-мэр отметила, что за четверть века своего существования терцентр стал надежным помощником для сотен пожилых людей.



«Мне хочется выразить искреннее почтение сотрудникам терцентра и всем, кто имеет к нему отношение. Ежедневно вы дарите людям частичку своей души, согреваете теплом, заботой и любовью тех, кто особенно в этом нуждается. На вас лежит колоссальная ответственность, ведь результат вашего труда является наглядной оценкой не только работы городской власти, но и отношения к людям в обществе. Здесь обретают надежду, радость, желание общаться и творить!» - сказала Светлана Горбунова-Рубан.



Директор терцентра Петр Коротько отметил, что с момента создания учреждения была проделана колоссальная работа, и сегодня его сотрудники успешно внедряют новые услуги, стараясь разнообразить досуг посетителей.



«В терцентре действует подразделение по обслуживанию на дому, отделение адресной денежной помощи, отделение выдачи натуральной помощи, а с 2017 года введена услуга паллиативного ухода и многое другое. Огромной популярностью пользуется услуга «Университет третьего возраста», благодаря которой наши подопечные осваивают компьютерную грамотность, изучают иностранные языки. Безусловно, все эти достижения были бы невозможны без поддержки руководства города!» - сказал Петр Коротько.



В ходе мероприятия лучших работников центра наградили Почетными грамотами Харьковского горсовета, а подарком для гостей стали выступления творческих коллективов.



Справка. Территориальный центр Киевского района был открыт 5 октября 1993 года. На сегодняшний день в учреждении обслуживается более 3 тыс. человек. На базе терцентра работает Клуб активного долголетия «Какие наши годы».