На Покрова в Харькове откроется православная ярмарка

С 6 по 14 октября у стен Свято-Покровского монастыря (улица Университетская, 8) будет работать православная ярмарка «Покров».
Как сообщили в Харьковской епархии, на ярмарке представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио и видео, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виноградарства и многого другого.
Работать ярмарка будет с 8:30 до 19:30.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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