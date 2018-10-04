04.10.2018 19:47

Модели с ограниченными возможностями выйдут на подиум «Kharkiv Fashion»

В рамках «Kharkiv Fashion Business Days 2018» пройдет показ мод для людей с ограниченными возможностями.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила вице-президент Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева.



«Наш показ состоится во второй день мероприятия. Это будет инклюзивный показ двух коллекций, организованный совместно с Харьковской государственной академией дизайна и искусств. Одной из 12 участниц станет харьковчанка, чемпионка Зимних Паралимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам, многократный призер соревнований разного уровня Людмила Павленко. Мы надеемся, что таким образом сможем обратить внимание на людей с особыми потребностями не только дизайнеров, но и производителей», - отметила Елена Шингарева.



По словам руководителя проекта Алины Гаховой, эти две коллекции ярко показывают, как можно адаптировать одежду из подиумных коллекций для людей с особыми потребностями.



«Каждая женщина, невзирая на свои особенности, хочет выглядеть красиво и модно. К сожалению, украинский рынок в целом не дает такой возможности, и люди с особыми потребностями сталкиваются с тем, что не могут подобрать себе одежду. Этот показ - попытка адаптировать дизайнерскую одежду, сделав ее максимально комфортной и красивой для каждой модели», - отметила Алина Гахова.



Напомним, что с 11 по 13 октября на Арт-заводе «Механика» пройдет масштабное событие в сфере моды, дизайна и легкой промышленности – «Kharkiv Fashion Business Days». Мероприятие объединит fashion-показы украинских и зарубежных дизайнеров, образовательную секцию от ведущих экспертов модной индустрии Украины, показы украинских торговых марок и дизайн-маркет.



Мероприятие проходит при поддержке Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.