05.10.2018 14:47

Проведение фестиваля уличных культур и еще десятки вопроcов находятся на рассмотрении депутатов горсовета

Провести новый форум, дополнить перечень льготников, установить список приоритетных поездок «Инватакси» и еще много других вопросов на рассмотрении городских профильных комиссий.



Проведение фестиваля уличных культур и еще десятки вопроcов находятся на рассмотрении депутатов горсовета



Почти 40 вопросов, касающихся обеспечения жизнедеятельности города и его развития, рассматриваются на заседании постоянных депутатских комиссий. Потому что должны выяснить необходимость изменений и дополнений в действующих городских программах и перераспределение сметы расходов на их выполнение. В частности это касается и программы уличных культур относительно проведения в Первой столице крупного форума.

Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета:

«Она объединяет все виды уличных культур - это брейк-данс, воркаут, паркур, их порядка 20-ти. Постоянно проходят мастер-классы, выступления и Харьков является лидером во всей Украине, соответственно второй раз подряд мы планируем провести Всеукраинский форум».

А вот что касается социальной сферы, то специалисты профильных Департаментов предлагают охватить больше людей, которым бесплатно установят приборы учета, а также внести изменения в положение о предоставлении транспортных услуг службой «Инва-такси» людям с инвалидностью 1 и 2-ой группы и с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Лариса Болгова, директор Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета:

«Дополняем перечень документов, необходимых для предоставления транспортной услуги, перечень приоритетных поездок в связи с большой востребованностью этой услуги на сегодня. Вносятся также уточнения в режим работы транспортной услуги и, что для нас немаловажно, правила толерантного поведения».

Руслана Колодная, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета:

«Дополнить перечень лиц льготного контингента, которые могут устанавливать бесплатно приборы учёта воды, проводить их госповерку».

Среди вопросов и утверждение Порядка добровольного возмещения средств землепользователями, проведение в КП обязательной финансовой отчетности независимым аудитором, а также Примерного договора о предоставлении в пользование мест, которые находятся в коммунальной собственности, для расположения специальных конструкций.

Дмитрий Кутоманов, директор КП «Городской информационный центр»:

«Сам договор был принят в 2010 году, произошли изменения в действующем законодательстве. Дополняется разделом об антикоррупционных предупреждениях, пошли мы на встречу рекламщикам по поводу изменения условий платежа, убрали авансовые платежи и ввели платежи по факту. Срок заключения договора увеличили на 5 лет».

Депутаты проголосовали за то, чтобы все вопросы повестки дня вынести на принятие сессии горсовета, которую планируют провести 17 октября.